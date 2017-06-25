Кому в Одессе 26 июня отключат свет

Центральный, Южный, Северный, Черноморский РЭС доводят до сведения одесситов, что 26 июня в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Самолетная, 2-10, 1-11;

ул. Овидиопольская, 27-29;

ул. Рощевая, 1-23, 2-18;

ул. Житомирская, 42-46;

ул. Тираспольская 7-23, 12-24;

пер. Овидиопольский;

Военный сп-к 6-18, 1-3;

Екатерининская пл., 4;

Чайковского пер., 16;

ул. Екатерининская, 2;

ул. Головковского, 13-19, 20;

ул. Бабеля, 4, 1-13;

цл. Садовая 11-21, 18;

Соборная пл. 2-6;

Старосенной пер., 3;

Вознесенский пер., 9-23, 8-24.

09:00-17:00

ул. Бугаевская, 2-24, 46-54;

1-й — 3-й Первомайские пер.;

ул. Артезианская;

Строительный пер.;

ул. Строительная;

ул. Спутников;

ул. Радио;

ул. Балковская, 54;

ул. Раскидайловская, 67, 69;

ул. Грушевского 17.

10:00-18:00

Южный РЭС

Частный сектор:

пер., ул. Каманина;

ул. Кольцевая;

пер. Хрустальный; пер.Университетский;

Клубничный пер., 1-11, 2-12, 36, 36/А, Б.

Консульство «Болгарии»,

Санаторий «Молдова»,

палац Дельмар,

Гостиница.

09:00-17:00

Северный РЭС

Слободка:

ул. Краснослободская,

пер. Севастопольский,

ул. Пассионари.

c 09.00 до 17.00

Усатово:

ЧП «Фесенко»,

ПП «Колос»,

ФОП «Лапшинский»,

ул. Тепличная,

Шкодова гора, 18.

09:00-17:00

Пос. Сахарный:

ул. Химическая, 1-17, 10-150;

ул. Радиальная;

1й Химический пер.;

2й 3й Стекольный пер.;

ул. Стекольная;

ул. Бугаевская;

ул. Инструментальная, 56;

ул. Пестеля 71, 105;

«Национальная полиция»;

«Квадро».

09.00-17.00

Черноморский РЭС

№

п/п

Причина отключения

Район отключения

Время

работы

1

Срочный ремонт

КТП-2816

лин.6,7,8

пгт.Черноморка

потребители:

Первая, Вторая, Четвертая,

Пятая, Седьмая 1, 3.

ТК «Черное море», м-н «Мария»,

наружное освещение

26.06.

2017г.

09:00-17:00

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