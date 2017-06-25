Кому в Одессе 26 июня отключат свет

Центральный, Южный, Северный, Черноморский РЭС доводят до сведения одесситов, что 26 июня в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:
Центральный РЭС
ул. Самолетная, 2-10, 1-11;
ул. Овидиопольская, 27-29;
ул. Рощевая, 1-23, 2-18;
ул. Житомирская, 42-46;
ул. Тираспольская 7-23, 12-24;
пер. Овидиопольский;
Военный сп-к 6-18, 1-3;
Екатерининская пл., 4;
Чайковского пер., 16;
ул. Екатерининская, 2;
ул. Головковского, 13-19, 20;
ул. Бабеля, 4, 1-13;
цл. Садовая 11-21, 18;
Соборная пл. 2-6;
Старосенной пер., 3;
Вознесенский пер., 9-23, 8-24.
09:00-17:00
ул. Бугаевская, 2-24, 46-54;
1-й — 3-й Первомайские пер.;
ул. Артезианская;
Строительный пер.;
ул. Строительная;
ул. Спутников;
ул. Радио;
ул. Балковская, 54;
ул. Раскидайловская, 67, 69;
ул. Грушевского 17.
10:00-18:00
Южный РЭС
Частный сектор:
пер., ул. Каманина;
ул. Кольцевая;
пер. Хрустальный; пер.Университетский;
Клубничный пер., 1-11, 2-12, 36, 36/А, Б.
Консульство «Болгарии»,
Санаторий «Молдова»,
палац Дельмар,
Гостиница.
09:00-17:00
Северный РЭС
Слободка:
ул. Краснослободская,
пер. Севастопольский,
ул. Пассионари.
c 09.00 до 17.00
Усатово:
ЧП «Фесенко»,
ПП «Колос»,
ФОП «Лапшинский»,
ул. Тепличная,
Шкодова гора, 18.
09:00-17:00
Пос. Сахарный:
ул. Химическая, 1-17, 10-150;
ул. Радиальная;
1й Химический пер.;
2й 3й Стекольный пер.;
ул. Стекольная;
ул. Бугаевская;
ул. Инструментальная, 56;
ул. Пестеля 71, 105;
«Национальная полиция»;
«Квадро».
09.00-17.00
Черноморский РЭС
№
п/п
Причина отключения
Район отключения
Время
работы
1
Срочный ремонт
КТП-2816
лин.6,7,8
пгт.Черноморка
потребители:
Первая, Вторая, Четвертая,
Пятая, Седьмая 1, 3.
ТК «Черное море», м-н «Мария»,
наружное освещение
26.06.
2017г.
09:00-17:00