5 июля в Одессе пройдёт праздник добра и музыки

5 июля в Одессе, в Зелёном театре, состоится Первый фестиваль добра и музыки — «Доброфест».

Как сообщает корреспондент Одесса News, участниками первого Доброfestа будут Феликс Шиндер и «Деньги Вперёд», Елена Войнаровская, Настя Андреева «Lastochka», Rum Pum Pum, WELL.

Доброfest – фестиваль, призванный объединить творческих деятелей (музыкантов, концертные площадки, дизайнеров, создателей hand-made товаров, кулинаров и др.) во имя доброго дела – сбора средств на лечение Друга.

Фестиваль представляет собой концерт с участием музыкальных коллективов, исполняющих авторскую музыку различных жанров. На территории проведения фестиваля могут быть представлены товары и услуги (украшения, поделки, блюда и др.) авторского производства, приобретая которые зритель также поддержит акцию сбора средств.

Музыканты и другие представители творчества, волонтеры принимают участие в Доброфесте безвозмездно, во имя выздоровления Друга.

Фестиваль является проявлением социальной инициативы, не несет коммерческого характера, не имеет прибыльной части.

Делать добро несложно – музыка, Ваш талант, Ваше участие или Ваш посильный материальный вклад могут спасти кому-то жизнь.

Начало в 19:00.

Вход: 100 грн. Входной билет является стартовым вкладом.

Все средства, собранные в этот день, будут переданы непосредственно нуждающемуся в помощи на лечение.

Первым Другом стала @id25318229 (Катерина Ермолюк), чья болезнь и подтолкнула на проведение Доброфеста. Катюше поставили диагноз: острый лимфообластный лейкоз. Для желающих перечислить средства на ее лечение, счета (карта ПриватБанка):

Грн – 5168755509743122

Дол – 5168757282853813

Ермолюк Анастасия Александровна (сестра)

Вся информация и документы — https://vk.com/save_kate_ermolulk

Приходите на фестиваль. Творите добро!

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