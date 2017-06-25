5 июля в Одессе пройдёт праздник добра и музыки

5 июля в Одессе, в Зелёном театре, состоится Первый фестиваль добра и музыки — «Доброфест».
Как сообщает корреспондент Одесса News, участниками первого Доброfestа будут Феликс Шиндер и «Деньги Вперёд», Елена Войнаровская, Настя Андреева «Lastochka», Rum Pum Pum, WELL.
Доброfest – фестиваль, призванный объединить творческих деятелей (музыкантов, концертные площадки, дизайнеров, создателей hand-made товаров, кулинаров и др.) во имя доброго дела – сбора средств на лечение Друга.
Фестиваль представляет собой концерт с участием музыкальных коллективов, исполняющих авторскую музыку различных жанров. На территории проведения фестиваля могут быть представлены товары и услуги (украшения, поделки, блюда и др.) авторского производства, приобретая которые зритель также поддержит акцию сбора средств.
Музыканты и другие представители творчества, волонтеры принимают участие в Доброфесте безвозмездно, во имя выздоровления Друга.
Фестиваль является проявлением социальной инициативы, не несет коммерческого характера, не имеет прибыльной части.
Делать добро несложно – музыка, Ваш талант, Ваше участие или Ваш посильный материальный вклад могут спасти кому-то жизнь.
Начало в 19:00.
Вход: 100 грн. Входной билет является стартовым вкладом.
Все средства, собранные в этот день, будут переданы непосредственно нуждающемуся в помощи на лечение.
Первым Другом стала @id25318229 (Катерина Ермолюк), чья болезнь и подтолкнула на проведение Доброфеста. Катюше поставили диагноз: острый лимфообластный лейкоз. Для желающих перечислить средства на ее лечение, счета (карта ПриватБанка):
Грн – 5168755509743122
Дол – 5168757282853813
Ермолюк Анастасия Александровна (сестра)
Вся информация и документы — https://vk.com/save_kate_ermolulk
Приходите на фестиваль. Творите добро!