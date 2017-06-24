Одесские новости 24.06.2017 19:51
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В Одессе стартовали работы по благоустройству Греческого парка

23 июня мэр Одессы Геннадий Труханов провел выездное совещание по вопросу благоустройства Греческого парка.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Как отметил городской голова, создание Греческого парка завершит реализацию масштабного проекта по оформлению центрального морского фасада Одессы. 1K6A74061K6A7459

«Впервые за многие десятилетия морской фасад Одессы приобретает достойный вид. Мы провели масштабную работу: отреставрировали Потемкинскую лестницу, создали совместно с мэрией города-побратима красивый Стамбульский парк. Финальный этап — благоустройство Греческого парка, который проводится при поддержке греческой диаспоры», — подчеркнул Геннадий Труханов. 1K6A7425

Сейчас в Греческом парке ведутся противооползневые мероприятия: строители приступили к забивке свай, параллельно проводятся работы по устройству свай под фундамент лестниц, ведущих с Приморского бульвара в парк. 1K6A7433

В ходе совещания участники встречи также обсудили дизайн-проект благоустройства трех прогулочных террас. Работы ведутся за внебюджетные средства.1K6A7438

Официальное открытие парка запланировано на 2 сентября 2018 года.

Как ранее сообщала Одесса News, 20 января 2017 года в одесской мэрии состоялось обсуждение первичного дизайн-проекта благоустройства Греческого парка.

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