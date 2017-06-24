У кого в Одессе 25 июня будут перебои со светом

Северный РЭС доводит до сведения одесситов, что 25 июня в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:
Большевик:
Балтская дор., Чапаевские пер-ки, Чапаева, Флотская, Мичурина, пер. 8-го Марта, Главная, Карьерная, Холмистая, Февральская, Закарпатская, Баркасский пер., Кавказская, Навигационный пер.,
Навигационная, Посевная,
Аграрная, Прокатная, Звонкая,
Долинская,
2-я – 8-я Пересыпская,
спуск 8-го Марта,
7-ой Пересыпьский пер.
Жевахова,
2-й – 8-й Балтские пер.,
1-й – 13-й Черноморские пер.,
1-я – 5-я Линии 8-го Марта,
ул. 8-го Марта, Локомотивная,
Чапаевские пер., Флотский пер.,
3-й Пересыпьский пер.,
Февральские пер.
с 15.00 до 17.00 на 20 мин.