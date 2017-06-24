У кого в Одессе 25 июня будут перебои со светом

Северный РЭС доводит до сведения одесситов, что 25 июня в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет прекращено по таким адресам:

Большевик:

Балтская дор., Чапаевские пер-ки, Чапаева, Флотская, Мичурина, пер. 8-го Марта, Главная, Карьерная, Холмистая, Февральская, Закарпатская, Баркасский пер., Кавказская, Навигационный пер.,

Навигационная, Посевная,

Аграрная, Прокатная, Звонкая,

Долинская,

2-я – 8-я Пересыпская,

спуск 8-го Марта,

7-ой Пересыпьский пер.

Жевахова,

2-й – 8-й Балтские пер.,

1-й – 13-й Черноморские пер.,

1-я – 5-я Линии 8-го Марта,

ул. 8-го Марта, Локомотивная,

Чапаевские пер., Флотский пер.,

3-й Пересыпьский пер.,

Февральские пер.

с 15.00 до 17.00 на 20 мин.

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