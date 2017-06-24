АнонсыОдесские новости 24.06.2017 12:51
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На черноморском побережье стартовал парад фестивалей «Хочу в Одессу»

24 июня на различных городских площадках черноморского курорта стартует масштабный фестиваль «Хочу в Одессу», который продлится в течение пяти дней — до 28 июня.

Об этом сообщает корреспондент Одесса News.

«Фестиваль «Хочу в Одессу» — яркое, красочное, масштабное мероприятие, объединяющее фестивали различной направленности, многочисленные культурные события, мастер-классы и многие другие фольклорные, спортивные, танцевальные и музыкальные мероприятия», — говорится в публикации.

Программой, в частности, предусмотрено проведение Всеукраинского фестиваля «Зримая песня Украины», международных соревнований по плаванию «Черноморская жемчужина», фестиваля двойняшек, а также фонтанов, Международного фестиваля уличной культуры «Rising Stars», фестиваля одесской музыки, І Международного фестиваля хореографических коллективов «Жемчужина Черноморья «, IV Международного музыкального фестиваля «Black Sea Music», военно-спортивных игр, фестиваля молодежи.photo_2017-06-24_11-48-42-Copy-681x454

Кроме того, в парке Победы пройдет открытый городской Морской фестиваль, призванный продемонстрировать автентичность Одессы, показать особую атмосферу портового города с его уникальной историей, самобытными людьми и традициями. На празднике представят такие виды творчества, как литература, живопись, фотоискусство, кинематограф, дизайн, мода. Для одесситов и гостей города состоится открытие уникальной арт-выставки «Якорь». Любители морских блюд смогут принять участие в кулинарных мастер-классах.photo_2017-06-24_11-48-13-Copy-640x426photo_2017-06-24_11-54-27-Copy-640x426

Как сообщала Одесса News, в рамках фестиваля «Хочу в Одессу» состоится международный конкурс «Miss Tourism International Ukraine, Black Sea». В соревнованиях примут участие более 20 представительниц разных стран, среди которых — обладательницы наград национальных и международных конкурсов красоты.1 (2)
Фото: Пушкинская, Одесса

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