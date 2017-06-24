Администрация морских портов начинает масштабное обновление флота Украины

Администрация морских портов Украины в течение пяти лет приобретет около 20 современных технологических плавсредств, инвестировав в них около 5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-центр АМПУ.

Отмечается, что развитие флота будет осуществляться в соответствии с функциями, положенными законодательством на АМПУ: обеспечение безопасности судоходства, охрана и патрулирование акваторий, лоцманские услуги, организация ледовой проводки, санитарные собрания и соблюдения экологических норм.

Для выполнения этих целей АМПУ приобретет 1 ледокол, 1 буксир, 1 землесос, 1 нефтеналивную базу, 1 промерный катер, 2 грунтоотвозные самоходные шаланды, 6 лоцманских катеров, 7 многофункциональных судов.

Финансирование может осуществляться за счет собственных средств АМПУ или с привлечением кредитных средств международных финансовых организаций и национальных коммерческих банков.

Покупка того или другого судна будет проходит в рамках тендерной процедуры в системе Prozorro. Таким образом, это будут открытые торги с объявлением на двух языках — украинском и английском. Возможность участвовать в них будет у широкого круга компаний без ограничения по форме собственности или происхождению.

На момент реализации проекта компания, которая будет отвечать квалификационным требованиям АМПУ и иметь наиболее интересное предложение по наиболее экономически выгодной стоимости, будет иметь самые большие шансы стать победителем.

Суда, которые находятся на балансе АМПУ на сегодня, находятся в эксплуатации уже не первый десяток лет.

«Например, ледокол «Капитан Белоусов» построен в 1954 году, а мусоросборщики — 1971-1999 гг. Во-вторых, предприятие нуждается в увеличении собственного дноуглубительного флота для поддержки глубин в акваториях. Выполнение дноуглубления собственными земкараванами значительно снизит стоимость таких работ. В-третьих, для обеспечения безопасности судоходства в зимний период необходимо увеличить флот для проведения ледовой проводки», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что 21 июня Администрация морских портов Украины совместно с Американской торговой палатой в Украине провела «День развития флота» (Ukrainian ShipYard Day — 2017), в ходе которого представила программу обновления флота предприятия до 2021 года. Среди участников мероприятия были представители компаний-членов палаты, а также крупнейшие иностранные и украинские судостроительные компании, которым специалисты АМПУ представили перспективную программу приобретения и строительства судов предприятия на период 2017 — 2021 гг.

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