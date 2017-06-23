Степанов не станет ждать, пока бешенство в Одессе станет глобальным

Одесса стала первым регионом, обратившимся в Минздрав Украины о завозе в страну сыворотки от ботулизма, вакцины от дифтерии, бешенства и столбняка.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

Отмечается, что в Одесской области планируют закупить полный запас средств экстренной иммунопрофилактики. Прежде всего, вакцины и сыворотки против особо опасных заболеваний — ботулизма, дифтерии, столбняка, бешенства, а также препараты против укусов гадюк и пауков-каракуртов.

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов уже поручил разработать необходимые документы и предоставить их Министерству здравоохранения Украины.

«Я не готов ждать, пока проблема станет глобальной, и хочу, чтобы вопрос был решён, в частности, в Одесской области. Да, зарегистрированных препаратов нет, но закон о лекарственных средствах позволяет, чтобы Министерство охраны здоровья помогло закупить их в определённых ситуациях. Есть механизм, есть приказ, он подписывается, далее ввоз и закупка. Всё просто!», — заметил глава ОГА.

В облгосадминистрации уже подсчитали, сколько необходимо доз препаратов. Это обойдётся бюджету как минимум 5 миллионов гривен.

Если все процедуры будут проходить быстро, то, например, вакцину от столбняка производства стран ЕС область получит через месяц, а антиботулинистичную сыворотку – осенью.

Пресс-служба ОГА напоминает, что в Одессой области в 2016 году было зарегистрировано 3 случая ботулизма, столько же в 2017. Замечен также рост заболеваний корью и краснухой. Зафиксированы летальные случаи от укусов бездомных животных.

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