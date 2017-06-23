Одесситы уже могут ознакомиться с текстом проекта пенсионной реформы

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения пенсий 22 июня был получен Верховной Радой и 23 июня направлен на рассмотрение в Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

Текст проекта закона и пояснительная записка к нему опубликованы на сайте Верховной Рады.

«Реализация проекта имеет целью создать справедливую систему пенсионного страхования», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, для этого проектом предлагается:

— возобновить дифференциацию размеров пенсий в зависимости от полученного заработка и страхового стажа путем проведения перерасчетов пенсий с 01.10.2017 с использованием единого показателя зарплаты, который используется для назначения пенсий в 2017 году на уровне 3 764 гривни 74 копейки, и показателя стоимости одного года страхового стажа на уровне 1 процента;

— пересмотреть условия перерасчета пенсий и осуществлять ежегодный перерасчет пенсий путем увеличения показателя средней зарплаты, с которого исчислялась пенсия, на 50% роста зарплаты в предыдущем году и на 50% индекса потребительских цен;

— освободить солидарную систему от несвойственных ей расходов, в частности, от возмещения доплаты к прожиточному минимуму, от выплаты целевой денежной помощи на проживание инвалидам войны и участникам боевых действий, от расходов на финансирование льготных пенсий.

Уточняется, что для уменьшения демографической нагрузки на солидарную систему предлагается сохранить право выхода на пенсию:

— в 60 лет для лиц, которые будут иметь 25 лет страхового стажа в 2018 году, который ежегодно будет увеличиваться на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 году;

— в 63 года для лиц, которые будут иметь от 15 до 25 лет страхового стажа в 2018 году, который ежегодно будет увеличиваться на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 году;

— в 65 лет для лиц, которые будут иметь 15 лет страхового стажа, однако не будут иметь 16 лет (требование для выхода в 63 года) в 2019 году и, соответственно в 2028 году будут иметь 15 лет, однако не будут иметь 25 лет (требование для выхода в 63 года).

В пояснительной записке говорится, что лицам, которые не будут иметь 15 лет страхового стажа, будет назначаться государственная соцпомощь по достижении 65 лет. Для смягчения негативного влияния повышения требований к страховому стажу на переходный период введена временная госсоцпомощь неработающим лицам, которые не имеют необходимого страхового стажа.

«Кроме того, с целью усовершенствования пенсионного законодательства предлагается: пересмотреть размер и условия назначения минимальной пенсии по возрасту:

— при наличии страхового стажа 30/35 лет для женщин и мужчин — на уровне прожиточного минимума;

— в случае отсутствия полного страхового стажа — рассчитанная пенсия. Доплата к прожиточному минимуму осуществляется с учетом совокупного дохода;

— при наличии страхового стажа 30/35 лет для женщин и мужчин по достижении ими 65 лет — на уровне 40 процентов от минимальной зарплаты, но не меньше чем размер прожиточного минимума», — говорится в пояснительной записке.

Также предлагается определить условия назначения пенсий по инвалидности, которая наступила в результате трудового увечья; совершенствовать условия ежегодного перерасчета (индексации) страховых выплат и определить максимальный размер ежемесячной страховой выплаты от несчастного случая на производстве на уровне 10 размеров прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц.

Сообщается, что реализация акта в 2017 году потребует дополнительных расходов в сумме 3,9 млрд грн в месяц.

«Принятие проекта акта позволит усовершенствовать солидарную систему пенсионного страхования, освободить ее от несвойственных расходов; дифференцировать размеры пенсий в зависимости от приобретенного страхового стажа и полученного заработка; заменить механизм возмещения льготных пенсий в уплату единого взноса; внедрить единые подходы к исчислению пенсий», — говорится в пояснительной записке.

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