Минобороны планирует увеличить численность войск на юге Одесской области

Министерство обороны изучает возможности расширения численности группировки войск на юге Одесской области.

Об этом заявил министр обороны генерал армии Степан Полторак во время своей рабочей поездки в Одесский гарнизон, сообщает пресс-служба МОУ.

«Предыдущим военно-политическим руководством принимались решения, в результате которых у нас практически не осталось военных частей в этом регионе. В наших планах – увеличить эту группировку, создать инфраструктуру и необходимую материально-техническую базу», – сказал руководитель оборонного ведомства.

По его словам, на сегодняшний день уже есть военная часть в Болграде, сформированы военные части в Сарате. Кроме того, будет развернуто военную комендатуру в Арцизе.

«Там, где армия, там – развитие региона. Но прежде всего, это залог безопасности и территориальной целостности нашей страны», – подчеркнул генерал армии.

Фото: МОУ

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