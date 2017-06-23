АнонсыОдесские новости 23.06.2017 18:23
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Мэр Одессы не преминул встретиться с красавицами из 15 стран мира

23 июня мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с участницами конкурса «Miss Tourism International Ukraine, Black Sea», который пройдет в Одессе с 24 по 28 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Отмечается, что на встрече представительницы 15 стран мира рассказали о себе, стране, которую они представляют, и поделились впечатлениями об Одессе. 1K6A75751K6A7567

Городской голова отметил, что Одесса в очередной раз стала международной площадкой, и поблагодарил организаторов Национального комитета «Мисс Украина-Юг» за организованный в городе праздник красоты и дружбы. Также мэр подчеркнул, что в многонациональной и поликультурной Одессе всегда рады гостям. 1K6A75501K6A7591

«В Одессе говорят: жизнь дана один раз и прожить ее надо в Одессе. А на вопрос, что делать тем, кто не живет в Одессе, мы обычно отвечаем: надо чаще приезжать», — сказал Геннадий Труханов.1K6A7620

Как сообщала Одесса News, 24 июня в 18:00 на главной сцене фестиваля «Хочу в Одессу» — у памятника Дюку де Ришелье — в рамках конкурса «Miss Tourism International Ukraine, Black Sea» состоятся конкурс на «Лучший национальный костюм» и конкурс талантов. 1K6A76251K6A7768
Фото: Одесса, Пушкинская

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