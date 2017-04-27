Одесские новости 27.04.2017 18:35
Пожар
Нет комментариев

В Одессе продолжают бушевать пожары

Одесская служба спасения «101» зафиксировала ещё несколько вызовов на ликвидацию пожаров в городе.

Как сообщает 26 апреля главное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области, 25 апреля горела квартира на третьем этаже пятиэтажки на улице Академика Филатова.

Причиной пожара в квартире стало нарушение правил эксплуатации газовой плиты. А в результате — сгорело домашнее имущество
на площади 1 кв.м. 84-летняя виновница пожара, хозяйка квартиры спасена.

Ещё один пожар в тот же день произошёл в квартире на улице Моторной. Здесь также горели домашние пожитки на втором этаже трёхэтажного жилого дома.DSC_0007

Здесь пожар был посерьёзнее — пламенем было объято 15 кв. метров. Пришлось с помощью трёхколенчатой лестницы эвакуировать 5 жителей дома. Ликвидировали огонь 6 единиц пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.DSC_0006

Причина возникновения пожара, скорее всего, короткое замыкание телевизора.DSC_0001DSC_0003

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Комментарии

комментарий

Теги:,
В Одессе продолжают бушевать пожары 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Служба порятунку
Главные новости 26.04.2017 09:36

Шокирующий случай в Белгород-Днестровском: ручонка малыша застряла в соковыжималке

Белгород-Днестровская служба спасения «101» приняла сообщение об оказании помощи ребёнку, чья рука застряла в соковыжималке.…

Читать дальше
2daf5fc92e5956fe2987109b6498984f
Главные новости 24.04.2017 09:10

Полиция открыла уголовное дело о «красном петухе» на одесском «Северном» рынке

Материалы по факту пожара, произошедшего 22 апреля в Одессе, на «Северном» рынке, что на проспекте…

Читать дальше
ae89b91409c59aecbc5b3efc70a04608 Cropped
Одесские новости 23.04.2017 08:21

В Одессе горел Северный рынок, есть пострадавшие

Вечером 22 апреля в Суворовском районе Одессы возник пожар на Северном рынке. Горела промтоварная часть…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews