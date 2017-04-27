В Одессе продолжают бушевать пожары

Одесская служба спасения «101» зафиксировала ещё несколько вызовов на ликвидацию пожаров в городе.

Как сообщает 26 апреля главное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области, 25 апреля горела квартира на третьем этаже пятиэтажки на улице Академика Филатова.

Причиной пожара в квартире стало нарушение правил эксплуатации газовой плиты. А в результате — сгорело домашнее имущество

на площади 1 кв.м. 84-летняя виновница пожара, хозяйка квартиры спасена.

Ещё один пожар в тот же день произошёл в квартире на улице Моторной. Здесь также горели домашние пожитки на втором этаже трёхэтажного жилого дома.

Здесь пожар был посерьёзнее — пламенем было объято 15 кв. метров. Пришлось с помощью трёхколенчатой лестницы эвакуировать 5 жителей дома. Ликвидировали огонь 6 единиц пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

Причина возникновения пожара, скорее всего, короткое замыкание телевизора.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

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