Степанов: Вернуть улицам Одессы старые названия — это какое-то умопромачение

Решение депутатов Одесского горсовета вернуть улицам старые названия председатель Одесской обгосадминистрации Максим Степанов назвал умопомрачением и провокацией и призвал компетентные органы заняться правовой оценкой этих действий.

Об этом он написал в Facebook.

«Внезапно, накануне трагических событий 2 мая, депутаты горсовета принимают решение вернуть улицам старые названия. Это какое-то умопомрачение или еще что-то, но никак не взвешенное решение. Так, в прошлогоднем варианте есть неоднозначные моменты, которые небходимо было обсуждать с жителями и обязательно провести общественные слушания. Но то, что произошло вчера, — это провокация», — написал он.

Губернатор вспомнил Терешкову, которая, несмотря на то, что стала первой женщиной космонавтом, имеет и другие моменты в биографии.

«У депутатов горсовета не настолько же короткая память, надеюсь, чтобы забыть о том, что та же госпожа Терешкова, как депутат Госдумы РФ, в 2014 году проголосовала за аннексию Крыма. Я не знаю, награждена ли она медалью «За возвращение Крыма», но я знаю, что с этого началась агрессия России против Украины, это принесло смерть и разрушения на нашу землю. Погибли тысячи людей, десятки тысяч искалечены, сотни тысяч вынужденно стали беженцами, разрушены предприятия и инфраструктура! Так чью память решили увековечить? Помнят ли они, депутатами какой страны они являются? Мы не должны забывать о том, что от таких действий выигрывает только восточный сосед. Правовой оценкой этих действий должны заняться соответствующие компетентные органы», — прокомментировал Степанов действия депутатов горсовета.

Он призвал их исправить ситуацию.

Как сообщал Одесса News, Одесский горсовет во время сессии 26 апреля вернул названия улицам, которые переименовал бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. В частности, в Одессу «вернулись» улицы 25-й Чапаевской дивизии, Гайдара, Белинского, Терешковой, проспект Маршала Жукова и др. В таблице переименований против этих названий стоят отметки: «Не подпадает под действие Закона «О декоммунизации» или «историко-топонимическая комиссия горсовета не рекомендует переименовывать». По факту принятия Одесским горсоветом решения о переименовании улиц прокуратура Одесской области 27 апреля начала уголовное производство.

Комментарии

комментарий