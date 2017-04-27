Главные новостиОдесские новости 27.04.2017 20:40
Степанов1
Нет комментариев

Степанов: Вернуть улицам Одессы старые названия — это какое-то умопромачение

Решение депутатов Одесского горсовета вернуть улицам старые названия председатель Одесской обгосадминистрации Максим Степанов назвал умопомрачением и провокацией и призвал компетентные органы заняться правовой оценкой этих действий.

Об этом он написал в Facebook.

«Внезапно, накануне трагических событий 2 мая, депутаты горсовета принимают решение вернуть улицам старые названия. Это какое-то умопомрачение или еще что-то, но никак не взвешенное решение. Так, в прошлогоднем варианте есть неоднозначные моменты, которые небходимо было обсуждать с жителями и обязательно провести общественные слушания. Но то, что произошло вчера, — это провокация», — написал он.

Губернатор вспомнил Терешкову, которая, несмотря на то, что стала первой женщиной космонавтом, имеет и другие моменты в биографии.

«У депутатов горсовета не настолько же короткая память, надеюсь, чтобы забыть о том, что та же госпожа Терешкова, как депутат Госдумы РФ, в 2014 году проголосовала за аннексию Крыма. Я не знаю, награждена ли она медалью «За возвращение Крыма», но я знаю, что с этого началась агрессия России против Украины, это принесло смерть и разрушения на нашу землю. Погибли тысячи людей, десятки тысяч искалечены, сотни тысяч вынужденно стали беженцами, разрушены предприятия и инфраструктура! Так чью память решили увековечить? Помнят ли они, депутатами какой страны они являются? Мы не должны забывать о том, что от таких действий выигрывает только восточный сосед. Правовой оценкой этих действий должны заняться соответствующие компетентные органы», — прокомментировал Степанов действия депутатов горсовета.

Он призвал их исправить ситуацию.

Как сообщал Одесса News, Одесский горсовет во время сессии 26 апреля вернул названия улицам, которые переименовал бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. В частности, в Одессу «вернулись» улицы 25-й Чапаевской дивизии, Гайдара, Белинского, Терешковой, проспект Маршала Жукова и др. В таблице переименований против этих названий стоят отметки: «Не подпадает под действие Закона «О декоммунизации» или «историко-топонимическая комиссия горсовета не рекомендует переименовывать». По факту принятия Одесским горсоветом решения о переименовании улиц прокуратура Одесской области 27 апреля начала уголовное производство.

Комментарии

комментарий

Теги:,
Степанов: Вернуть улицам Одессы старые названия — это какое-то умопромачение 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Одесса прокуратура
Главные новости 27.04.2017 15:14

Прокуратура открыла дело из-за переименования улиц в Одессе

27 апреля прокуратурой Одесской области начато уголовное производство в связи с принятием Одесским городским советом…

Читать дальше
i (2) Cropped
Главные новости 27.04.2017 09:20

Одесские свободовцы будут жаловаться Порошенко на Труханова за нарушение Закона о декоммунизации

Одесская областная организация партии «Свобода» обратилась к СБУ, Генпрокуратуре и Президенту Украины принять меры в…

Читать дальше
Улица имени декоммунизация
Главные новости 27.04.2017 08:48

Декоммунизация названий улиц в Одессе не проходит: Чапаев не был коммунистом

Одесский городской совет во время очередной сессии 26 апреля вернул названия части улиц, которые переименовал…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews