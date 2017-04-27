Спортивная гордость Одессы — теннисистка Свитолина добилась очередной победы

Первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина провела первый матч на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) TEB BNP Paribas Istanbul Cup-2017 в Стамбуле (Турция) с призовым фондом $250 тысяч.



Как сообщает Укринформ, на старте соревнований теннисистка 26 апреля взяла верх над россиянкой Викторией Каменской — 6:4, 0:6, 6:1.

Путевку в четвертьфинал турнира, посеянная в Стамбуле 1-м номером, Свитолина разыграет с Александрой Каданту из Румынии, которая в свою очередь обыграла японку Нао Хибину — 2:6, 6:0, 6:3.

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