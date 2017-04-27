Главные новостиОдесские новости 27.04.2017 15:14
Одесса прокуратура
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Прокуратура открыла дело из-за переименования улиц в Одессе

27 апреля прокуратурой Одесской области начато уголовное производство в связи с принятием Одесским городским советом решения по изменению названий улиц и переулков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«Так, в принятом решении усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов)», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование поручено Следственному управлению Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как сообщалось, Одесский городской совет на сессии 26 апреля вернул названия части улиц, которые ранее были переименованы в рамках декоммунизации.

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