Пойдёт ли из Черноморска поезд в Иран

Украина хочет запустить поезд из Ильичёвска в Иран.

«Неудачный эксперимент с поездом сообщением Украина — Китай, похоже, не стал уроком для Мининфраструктуры Украины: в ведомстве уже носятся с новым аналогичным проектом. На сей раз, предлагается наладить прямое сообщение с… Ираном, на товарообмен с которым приходится что–то около 1% от всего объёма внешней торговли Украины», — пишет Таймер.

Отмечается, что согласно планам Мининфраструктуры Украины поезд в Иран, как и в Китай, хотят запустить из Черноморска, затем переправить его в Грузию, оттуда уже по земле он доберётся до азербайджанского Баку, а оттуда по Каспийскому морю — в иранский порт Бендер-Энзели.

«Подчёркиваем, что поезд, который уже назвали «невозможным», является абсолютно реальным, а его маршрут — целостным и удобным. То, что для одних невозможно, для других — вполне достижимо, а для страны — перспективно и экономически целесообразно», — заявили в Мининфраструктуры.

Под теми, кто считает невозможным, подразумевается глава «Укрзализныци» Войцех Балчун, который находится в состоянии жёсткого конфликта с министром инфраструктуры Украины Омеляном и уже успел раскритиковать предложенный маршрут.

«Запустить поезд из Украины в Иран, конечно, можно. Однако эта идея представляется даже ещё более бессмысленной, чем аналогичный опыт с поездом в Китай, первый тестовый рейс которого до Китая-то доехал, да вот обратно отправиться никак не мог просто из-за отсутствия желающих воспользоваться его услугами. Маршрут оказался существенно дороже существующих маршрутов через территорию России», — сообщает Таймер.

В отличие от китайского маршрута, который, несмотря на все свои недостатки, всё-таки проходит по одной из веток международного транспортного коридора TRACECA, иранский вариант и вовсе не соответствует общепринятой в мире логистике: поставлять товары из Восточной Европы в Иран проще по территории Турции через Стамбул.

«Впрочем, соображения целесообразности вряд ли берутся в расчёт в ситуациях, когда украинским политикам надо отчитаться об очередном эпохальном достижении», — резюмирует интернет-издание.

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