Главные новостиОдесские новости 27.04.2017 09:20
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Одесские свободовцы будут жаловаться Порошенко на Труханова за нарушение Закона о декоммунизации

Одесская областная организация партии «Свобода» обратилась к СБУ, Генпрокуратуре и Президенту Украины принять меры в отношении «мэра-сепаратиста Геннадия Труханова».

На странице одесской «Свободы» в Facebook горсовет назвали «филиалом Кремля», мэра Труханова — «диверсантом», «сепаратистом», «сознательно провоцирующим одесситов на конфликт».

«Свободовцы» обратились к СБУ, Генпрокуратуре и Президенту с требованием «обратить внимание на ситуацию в Одессе и немедленно принять меры в отношении мэра-сепаратиста Геннадия Труханова».

Поводом к такому обращению стало недовольство принятым 26 апреля на очередной сессии Одесского горсовета решения об отмене переименования улиц, проведённого решением Саакашвили в его бытность главой Одесской ОГА в мае 2016 года.

«Свободовцы» ставят в вину Труханову, что вопрос этот заранее не был внесён в порядок дня сессии, что возвращение «антиукраинских названий улиц» противоречит Закону о декоммунизации, и вообще: «городской голова по указанию российских спецслужб стремится дестабилизировать ситуацию в Одессе».

Вторит «Свободе» и бывший «правосекторовец» Сергей Стерненко, опубликовавший на своей странице в Facebook список депутатов Одесского горсовета, поддержавших решение о возвращении Одессе старых названий улиц.

«Запомните эти фамилии, — с интонационным подтекстом пишет Стерненко. — Это те, кто с подачи заместителя Труханова, Олега Брындака, голосовали сегодня за возвращение совка в названия одесских улиц».

Как сообщалось, 26 апреля решением Одесского горсовета было принято решение «О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других географических объектов, расположенных на территории города Одессы». Этим решением возвращены Одессе названия улиц 25-й Чапаевской дивизии, Гайдара, Терешковой, маршала Жукова и других.

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