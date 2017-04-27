Одесские новости 27.04.2017 19:00
zhelezo03 Cropped
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Кто в Одессе 28 апреля будет без воды

28 апреля будет временно прекращена подача воды ряду потребителей Одессы.

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с кратковременным отключением электроэнергии на ВНС «Главная», ремонтных работах на ул. Академика Королева, 22, водоснабжение будет прекращено по таким адресам:

— Люстдорфская дорога, 140-158/4, 159;
— Академика Глушко, 2-36/1, 36а;
— Ильфа и Петрова, 2-14, 1-13а;
— Маршала Жукова, 1-65а;
— Костанди;
— 25-й Чапаевской дивизии, 1-5;
— Тополевая;
— Академика Королева, 2-70, 1-37а;
— Левитана, 32-110, 67-141;
— Тульская;
— 1-17-е Линии.

Воду отключают сегодня, 27 апреля, с 23:30. Подача воды будет возобновлена с 06:00 28 апреля 2017 года.

Также 27 апреля с 23:30 до 00:30 28 апреля 2017 года будет прекращена подача воды потребителям Приморского района и снижено давление в Малиновском и Киевском районе города.

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