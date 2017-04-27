Геннадий Труханов: Приехать в Одессу нужно не только ради моря

Мэр Одессы Геннадий Труханов 26 апреля принял участие в заседании Совета туристических городов и регионов, действующего при Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Как сообщает официальный сайт горсовета, в рамках Международной туристической недели Одесса стала площадкой для проведения заседания Совета туристических городов и регионов при Министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

Отмечается, что представители Министерства и его консультативно-совещательного органа встретились с руководством города и области.

Обсуждались разные вопросы, среди которых: развитие туристических особенностей регионов, развитие дорожной инфраструктуры и транспортного сообщения между городами, в частности, со Львовом. Был отмечен передовой опыт Одессы в развитии туристической отрасли, динамичное развитие инфраструктуры города и гостеприимство одесситов.

Мэр Одессы поделился с участниками заседания стратегическими направлениями развития города, а также рассказал о проблемных вопросах и опыте города в их решении.

«В условиях снижения промышленного производства Одесса определила для себя 5 направлений развития, одно из которых – туризм. Приехать в Одессу нужно не только ради моря. Мы продолжаем развивать инфраструктуру, создаем новые туристические маршруты, восстанавливаем достопримечательности и памятники архитектуры. Мы развиваем событийный, деловой и гастрономический туризм. Здесь каждый турист найдет для себя отдых по вкусу в любое время года», — подчеркнул Геннадий Труханов.

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