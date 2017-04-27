Кто в Одессе 28 апреля останется без света

Центральный, Южный и Черноморский РЭС доводят до сведения одесситов, что 28 апреля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Садиковская, 1-7, 2-20;

ул. Раскидайловская, 6-12, 5-11;

ул. Южная, 1-9, 2-12;

ул. 10 Апреля, 16-20;

ул. Серова, 4-22, 1-29;

ул. Ленинградская, 13-19, 18-24;

ул. Ясиновского, 12-14;

ул. Южная, 14-22, 11-15;

ул. Ризовская, 22-26, 17-21;

ул. Раскидайловская, 7, 16;

пл. Алексеевская, 11-13;

ул. Ген. Цветаева, 82, 34-82;

ул. Лазарева, 65-83, 74-92;

ул. Мечникова, 132;

ул. Складская, 67;

ул. Чернышевского, 46-94, 96-132, 3-21;

пер. Товарный 2-10, 3-11.

09:00-17:00

ул. Орлова, 12а, 7-11;

ул. 1-я Проектируемая;

ул. Умова, 2-10, 1-5;

ул. Овидиопольская, 36-38.

09:30-17:00

Южный РЭС

Жил. дом:

ул. Левитана, 141.

Част. сектор:

17-ая линия, 46-50, 37-41ж.

Школа № 80,Вет.клиника,

Профцентр

09:00-17:00

Черноморский РЭС

с.Лиманка, ж/м Черноморка

частный сектор:

Балтская, Кодымская,

Любашевская, Тихая,

Наружное освещение

09:00-17:00

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