Кто в Одессе 28 апреля останется без света

Центральный, Южный и Черноморский РЭС доводят до сведения одесситов, что 28 апреля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:
Центральный РЭС
ул. Садиковская, 1-7, 2-20;
ул. Раскидайловская, 6-12, 5-11;
ул. Южная, 1-9, 2-12;
ул. 10 Апреля, 16-20;
ул. Серова, 4-22, 1-29;
ул. Ленинградская, 13-19, 18-24;
ул. Ясиновского, 12-14;
ул. Южная, 14-22, 11-15;
ул. Ризовская, 22-26, 17-21;
ул. Раскидайловская, 7, 16;
пл. Алексеевская, 11-13;
ул. Ген. Цветаева, 82, 34-82;
ул. Лазарева, 65-83, 74-92;
ул. Мечникова, 132;
ул. Складская, 67;
ул. Чернышевского, 46-94, 96-132, 3-21;
пер. Товарный 2-10, 3-11.
09:00-17:00
ул. Орлова, 12а, 7-11;
ул. 1-я Проектируемая;
ул. Умова, 2-10, 1-5;
ул. Овидиопольская, 36-38.
09:30-17:00
Южный РЭС
Жил. дом:
ул. Левитана, 141.
Част. сектор:
17-ая линия, 46-50, 37-41ж.
Школа № 80,Вет.клиника,
Профцентр
09:00-17:00
Черноморский РЭС
с.Лиманка, ж/м Черноморка
частный сектор:
Балтская, Кодымская,
Любашевская, Тихая,
Наружное освещение
09:00-17:00