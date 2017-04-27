Главные новостиОдесские новости 27.04.2017 12:11
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Депутаты Одесского облсовета таки дали ветеранам Второй мировой по тысяче гривен

Депутаты Одесского облсовета на своей очередной сессии 26 апреля внесли изменения в областную программу «Защита и Забота», вследствие чего ветераны Великой Отечественной войны получат по одной тысяче гривен помощи ко Дню Победы.

Об этом сообщает пресс-служба областного совета.

«Прежде всего, депутатский корпус одобрил внесение изменений в областную целевую программу социальной поддержки населения на 2016-2017 годы «Защита и Забота» в части выделения средств инвалидам войны и участникам боевых действий Второй мировой войны ко Дню Победы», — говорится в сообщении.

Такую помощь одесские ветераны получали много лет подряд, но при утверждении программы на 2017-й год эти выплаты в ней не были предусмотрены. На нынешней сессии облсовета депутаты вернулись к прошлой практике поддержки ветеранов войны.

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