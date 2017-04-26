В Одессе состоялась сессия горсовета, не обошлось без эксцессов

26 апреля 2017 года в сессионном зале состоялась XV сессия Одесского городского совета VII созыва.

Как сообщает Одесса News, на сессии было рассмотрено множество вопросов, касающихся жизнедеятельности города. Это и проблемы улучшения административных услуг, развития инфраструктуры города, о наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других географических объектов, расположенных на территории Одессы, вопросы бюджета и финансов, целевых программ «Здоровье», «Номинирование исторического достояния Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», по стимулированию создания и деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов и др.

Не обошлось без депутатской перепалки.

Как сообщает Таймер, принимавшая участие в работе сессии народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук

подвергла резкой критике работу горсовета и его председателя Геннадия Труханова. Вспомнила всё: и то, что проекты решений не публикуют заранее, и к активистам применяют физическую силу, и на сессии не пускают журналистов, и что чиновники мэрии уклоняются от закупок на конкурсной основе…

Другой народный депутат Украины, тоже от БПП, Дмитрий Голубов ответил своей коллеге так: «Очень хорошо, что депутаты, которые избрались по спискам, которые не представляют ни один округ, сегодня могут приехать в Одессу и рассказать, за что нам нужно голосовать, за что нам нельзя голосовать, какие улицы переименовывать. У нас здесь был один — член вашей команды, Михаил Саакашвили. Не сделал ничего в городе, ни одного мангала не построил, сделал только вот эту будку для бракосочетаний. Эту будку нужно назвать музеем Саакашвили. Сам сюда приехать не может, поскольку его ненавидят в этом городе».

«Мы родились в этом городе, и мы, одесситы, будем решать, что в этом городе хорошо, а чего делать не нужно, — заявил Голубов. — Мы здесь разберёмся сами. Мы — одесситы. У нас работает мэр, он не танцует с зеброй, как этот делал Костусев».

«Не нужно учить нас жить — и мы не будем говорить, куда вам идти», — завершил выступление нардеп, которое вызвало бурю оваций.

Видео и фото: «Одесса»

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