В Одессе пьяный военный прокурор пытался проглотить протокол задержания

Сотрудник военной прокуратуры Южного региона Украины Сергей Яровой в нетрезвом состоянии устроил автогонки с одесскими полицейскими.

Об этом 25 апреля сообщает НТН.

Отмечается, что правоохранителям удалось заблокировать и остановить автомобиль, уходивший от полицейского преследования.

Как оказалось, за рулём был руководитель отдела военной прокуратуры Сергей Яровой. Он согласился пройти тест на содержание алкоголя в крови. Драггер показал превышение нормы в 9 раз. А во время оформления протокола прокурор выхватил его из рук патрульного и начал поедать.

Теперь горе-прокурору, кроме вождения в нетрезвом виде, грозит ещё и статья за мелкое хулиганство и сопротивление полиции.

Сам виновник отказался комментировать свои действия.

Военной прокуратурой Южного региона Украины проводится служебная проверка в отношении Сергея Ярового. Обещают, что по её результатам будет решён вопрос о привлечении того к ответственности.

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