Украинские разведчики обвиняют Россию в подготовке к провокациям в Одессе

Российские спецслужбы готовятся к провокациям в Одессе на майские праздники.

Об этом сообщает Антикоррупционный портал со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что по данным разведки, в ходе провокаций планируются столкновения протестующих с патриотически настроенными активистами и сотрудниками правоохранительных органов. Главная задача – дестабилизировать Украину изнутри и дискредитировать страну особенно перед проведением международного песенного конкурса «Евровидение».

«В первую очередь, речь идет о 2 мая – годовщине пожара в Доме профсоюзов и 9 мая. Именно на эти дни, отмечают в ГУР, запланированы мероприятия антиукраинского характера. В ходе акций разведчики ожидают провоцирование протестующими столкновений с патриотически настроенными гражданами и сотрудниками правоохранительных органов», — сообщает интернет-портал.

По информации ГУР Минобороны, российские СМИ будут освещать провокации, как обострение межнационального конфликта на Юге Украины. Западу будут навязывать мнение о том, что в Украине притесняются национальные меньшинства радикальными националистами.

Как сообщалось, нардеп Вадим Рабинович имеет информацию, что на организацию провокаций выделено 27 млн. гривен. Он обратился к сотрудникам правоохранительных органов с призывом предотвратить провокации в Одессе.

В свою очередь, глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов пообещал, что все попытки раскачать ситуацию в городе будут жестко пресекаться сотрудниками правоохранительных органов. По его словам, на майские праздники в Одессу прибудут дополнительные силы Нацполиции из других городов.

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