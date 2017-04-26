Шокирующий случай в Белгород-Днестровском: ручонка малыша застряла в соковыжималке

Белгород-Днестровская служба спасения «101» приняла сообщение об оказании помощи ребёнку, чья рука застряла в соковыжималке.



Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.

Прибыв в Белгород-Днестровском на место происшествия — улицу Пирогова — «чрезвычайники» увидели двухлетнего мальчика, чья ручка застряла в соковыжималке.

С помощью угловой шлифовальной машины работники ГСЧС вытащили ручонку пострадавшего мальчика.

Ребёнка госпитализировали в городскую больницу.

Окончательный диагноз повреждений руки уточняется.

Фото: Гу ГСЧС Украины

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