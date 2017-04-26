Шокирующий случай в Белгород-Днестровском: ручонка малыша застряла в соковыжималке

Белгород-Днестровская служба спасения «101» приняла сообщение об оказании помощи ребёнку, чья рука застряла в соковыжималке.
Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области.
Прибыв в Белгород-Днестровском на место происшествия — улицу Пирогова — «чрезвычайники» увидели двухлетнего мальчика, чья ручка застряла в соковыжималке.
С помощью угловой шлифовальной машины работники ГСЧС вытащили ручонку пострадавшего мальчика.
Ребёнка госпитализировали в городскую больницу.
Окончательный диагноз повреждений руки уточняется.
Фото: Гу ГСЧС Украины