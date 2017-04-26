Одесские новости 26.04.2017 11:30
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Протестанстские общины Одессы отмечают 500-летие Реформации

В Одессе прошёл областной конгресс, посвящённый празднованию 500-летия Реформации.

Как сообщает пресс-служба Одесского облсовета, в конгрессе взял участие глава Одесского облсовета Александр Урбанский, подчеркнувший значение события для протестанстсих общин Одесской области.

«Этот год — знаковый для протестантских общин – 500 лет назад началось масштабное духовное возрождение, которое навсегда изменило ход истории. Безусловно, Одесская область не осталась в стороне от этого события… Ведь Одесчина, как и наше государство в целом, издавна славится как многонациональный, дружный, искренний и толерантный край, где переплетаются разные религии», – отметил в своей речи на конгрессе Анатолий Урбанский и поблагодарил протестантские общины за поддержку Украины и наших земляков на востоке страны.394c7cf6-aa4b-47c5-8e86-581fed976da0-610x460

Для справки. Как ранее сообщалось, мероприятия по празднованию 500-летия Реформации в Одессе проходят согласно Указу Президента Украины №357/2016 «О праздновании в Украине 500-летия Реформации». На территории Украины первые протестантские общины были основаны в 30-40-х годах 16 века. Одесская область с 19 века — один из центров протестантского движения в Евразии.86d0e0af-7f22-4749-8315-94e43dea1902-430x460595eaa8a-bffe-4f8f-adf3-af452f02b129-620x460e5ab201a-8465-44b1-b588-29663348846a-591x460

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