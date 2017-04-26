Протестанстские общины Одессы отмечают 500-летие Реформации

В Одессе прошёл областной конгресс, посвящённый празднованию 500-летия Реформации.

Как сообщает пресс-служба Одесского облсовета, в конгрессе взял участие глава Одесского облсовета Александр Урбанский, подчеркнувший значение события для протестанстсих общин Одесской области.

«Этот год — знаковый для протестантских общин – 500 лет назад началось масштабное духовное возрождение, которое навсегда изменило ход истории. Безусловно, Одесская область не осталась в стороне от этого события… Ведь Одесчина, как и наше государство в целом, издавна славится как многонациональный, дружный, искренний и толерантный край, где переплетаются разные религии», – отметил в своей речи на конгрессе Анатолий Урбанский и поблагодарил протестантские общины за поддержку Украины и наших земляков на востоке страны.

Для справки. Как ранее сообщалось, мероприятия по празднованию 500-летия Реформации в Одессе проходят согласно Указу Президента Украины №357/2016 «О праздновании в Украине 500-летия Реформации». На территории Украины первые протестантские общины были основаны в 30-40-х годах 16 века. Одесская область с 19 века — один из центров протестантского движения в Евразии.

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