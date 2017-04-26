Пограничники в Одесском порту обнаружили целый контейнер контрабандных товаров из Китая

Сотрудники межрайонного оперативно-розыскного отдела Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Одесском порту обнаружили контейнер с контрабандным грузом из Китая на сумму более 700 тысяч гривен.

Как сообщает Госпогранслужба, в период с 20 по 24 апреля пограничники совместно с таможенниками осуществляли осмотр контейнера, прибывшего в Одесский морской торговый порт на теплоходе под флагом Турции.

Отмечается, что, по документам на груз, в контейнере находились товары для дома китайского производства. Однако в ходе осмотра было обнаружено несоответствие в ведомостях про товары, заявленные в декларации, с товарами, находящимися в контейнере.

На нарушителей составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Сумма контрабандного груза составила 705, 5 тысяч гривен.

Фото: Госпогранслужба

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