Главные новостиОдесские новости 26.04.2017 14:10
Одесса морторгпорт
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Пограничники в Одесском порту обнаружили целый контейнер контрабандных товаров из Китая

Сотрудники межрайонного оперативно-розыскного отдела Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Одесском порту обнаружили контейнер с контрабандным грузом из Китая на сумму более 700 тысяч гривен.

Как сообщает Госпогранслужба, в период с 20 по 24 апреля пограничники совместно с таможенниками осуществляли осмотр контейнера, прибывшего в Одесский морской торговый порт на теплоходе под флагом Турции.

Отмечается, что, по документам на груз, в контейнере находились товары для дома китайского производства. Однако в ходе осмотра было обнаружено несоответствие в ведомостях про товары, заявленные в декларации, с товарами, находящимися в контейнере.news_20170425_100621_1493103981news_20170425_100632_1493103992news_20170425_100637_1493103997news_20170425_100642_1493104002

На нарушителей составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Сумма контрабандного груза составила 705, 5 тысяч гривен.

Фото: Госпогранслужба

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