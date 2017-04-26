Одесса помнит героев Чернобыля

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенно-экологическая катастрофа современности — авария на Чернобыльской АЭС, в ликвидации которой приняли участие 9 тысяч человек из Одесской области. Спустя 31 год после катастрофы многих из них уже нет в живых.

Как сообщает пресс-служба Одесского областного совета, накануне памятной годовщины Чернобыля в Литературном музее депутаты облсовета поздравили людей, участвовавших в ликвидации ее последствий, вручили почётные грамоты ликвидаторам аварии.

«Мы безмерно благодарны всем ликвидаторам последствий той страшной аварии, которые прошли через ядерный ад ради будущего своего народа», — подчеркнул в своём выступлении перед участниками встречи первый заместитель председателя облсовета Олег Радковский.

Минутой молчания участники встречи помянули память героев и жертв Чернобыльской катастрофы.

26 апреля 2017 года в 12 часов в память о подвиге участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и по случаю 31-й годовщины Чернобыльской катастрофы в Одессе пройдет митинг-реквием с возложением цветов к памятнику одесситам-чернобыльцам (угол ул. М. Арнаутской и Александровского проспекта).

Во всех районах города в райадминистрациях состоятся встречи с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и гражданами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

В образовательных учреждениях Одессы пройдут тематические информационно-просветительские мероприятия.

В храмах Одессы пройдут поминальные службы в память о погибших и умерших участниках ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

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