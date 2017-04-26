Главные новостиОдесские новости 26.04.2017 17:46
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Одесса отмечает годовщину Чернобыльской катастрофы

26 апреля 2017 года в Одессе, возле памятника одесситам-чернобыльцам, состоялся митинг-реквием в память о подвиге участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщает Одесса News, в митинге по случаю 31-й годовщины Чернобыльской аварии, приняли участие представители руководства области и города, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, члены их семей, а также студенты, школьники, общественность. 21

Присутствующие почтили память погибших и умерших ликвидаторов аварии минутой молчания. 9 (1)1123

Митинг завершился возложением цветов к памятнику одесситам-чернобыльцам. 10 (1)15178 (1)22

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