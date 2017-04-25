Вчерашнее заминирование вокзала в Одессе оказалось ложным

24 апреля после сообщения о заминировании железнодорожного вокзала в Одессе правоохранителями было эвакуировано около 300 человек, однако взрывного устройства не обнаружено.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что специалисты тщательно обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территории, однако не обнаружили никаких взрывных устройств или веществ.

В настоящее время железнодорожный вокзал работает в обычном режиме.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности лица, причастного к совершению правонарушения.

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