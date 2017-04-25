В Одессе на майские праздники будут дежурить дополнительные патрули и Нацгвардия

Во избежание провокаций 2 и 9 мая в Одессе и области будут усиленно работать правоохранители и нацгвардейцы.

Как сообщает Одесса News, об этом 24 апреля во время брифинга заявил глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.

«Несколько дней назад я в Киеве встречался с главой МВД Арсеном Аваковым, и мы договорились, что 2 мая в Одессу прибудут бойцы из других регионов для обеспечения спокойствия в городе. Мы не можем становиться заложниками каких-то неадекватных людей, которые дестабилизируют нашу с вами жизнь. Чтоб этого не произошло, правоохранители предпримут все необходимые меры», — подчеркнул Степанов.

При этом губернатор области уточнил, что все должно проходить исключительно в рамках закона, и реакция правоохранительных органов на любые проявления провокационного характера должна быть «в рамках закона жёсткой».

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