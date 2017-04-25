В Одессе мужчина пытался свести счёты с жизнью, прыгнув с Тёщиного моста

Днём 25 апреля в Одессе мужчина пытался покончить с собой, прыгнув с Тещиного моста.
Как сообщили Одесса Медиа очевидцы, «самоубийца залез на перила и, держась за фонарь, кричал, что прыгнет».
Прохожие всячески отговаривали его.
Впоследствии к уговорам подключились прибывшие патрульные полицейские. Им удалось мужчину не прыгать.
После пережитого мужчина сел на лавочку и нервно курил.
Одессит вёл себя пристойно, не буянил. К месту происшествия приехала жена.
Вскоре мужчину забрала карета скорой помощи.
Фото: Максим Войтенко