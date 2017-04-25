Главные новостиОдесские новости 25.04.2017 17:26
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В Одессе мужчина пытался свести счёты с жизнью, прыгнув с Тёщиного моста

Днём 25 апреля в Одессе мужчина пытался покончить с собой, прыгнув с Тещиного моста.

Как сообщили Одесса Медиа очевидцы, «самоубийца залез на перила и, держась за фонарь, кричал, что прыгнет».

Прохожие всячески отговаривали его.

Впоследствии к уговорам подключились прибывшие патрульные полицейские. Им удалось мужчину не прыгать.

После пережитого мужчина сел на лавочку и нервно курил.e29100253b49d290abb5d75969e58cea

Одессит вёл себя пристойно, не буянил. К месту происшествия приехала жена.

Вскоре мужчину забрала карета скорой помощи.ee86531b279d1cc3946c2c4cce4a1007
Фото: Максим Войтенко

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