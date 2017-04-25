Главные новостиОдесские новости 25.04.2017 18:26
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В копилку своих 100 дней правления губернатор Одесчины может зачислить взяточников с облгосадминистрации

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, отчитавшийся 25 апреля за 100 дней нахождения на посту руководителя области, дал оценку участившимся случаям мздоимства со стороны чиновников областного аппарата.

Комментарий Степанова опубликован пресс-службой Одесской облгосадминистрации.

«Коррупция — это раковая опухоль нашего государства. Украина занимает 131 место в рейтинге уровня коррупции «Тransparency international» среди всех стран мира. Пока мы не преодолеем эту проблему — наша страна не сможет развиваться. Поэтому я всегда говорю: надо посадить 100 людей — сажайте 100, надо посадить 1000 — сажайте 1000. Для меня не существует неприкасаемых людей, их просто не существует. На каждом совещании я обращаюсь к правоохранительным органам…, чтобы максимальное количество взяточников выявлялось и производились соответствующие процессуальные действия. Я к этому процессу отношусь, как к процессу очищения», — сказал Максим Степанов.

И добавил: «С первого своего дня в должности, все правоохранители могут подтвердить, я говорил: никогда вы от меня не услышите просьбы кого-либо отпустить, какое-нибудь дело замять. Есть факт, человек не понимает, «украл, выпил, в тюрьму»… Ну, каждый выбирает для себя в этой жизни».

Как сообщала Одесса news, только за последний месяц правоохранительными органами были задержаны на взятке 2 высокопоставленных чиновника облгосадминистрации.

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