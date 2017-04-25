Одесские новости 25.04.2017 19:32
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Столетняя одесситка в день юбилея получила 3 тысячи гривен от мэра

24 апреля жительница Приморского района Одессы, участница Великой Отечественной войны Полина Александровна Дзюба отметила 100-летие со дня рождения.

Как отмечает официальный сайт Одесского горсовета, в свой сотый день рождения именинница принимала поздравления, подарки, цветы и тёплые пожелания от сотрудников территориального центра социального обслуживания Приморского района Одессы. По распоряжению Одесского городского головы Полине Александровне вручили материальную помощь в размере 3000 гривен.

Сообщается, что Полина Александровна – коренная одесситка, о чем говорит с особенной гордостью. Родилась в районе Пересыпи, работала машинистом в турбинном цехе на Одесской электростанции. Здесь же познакомилась с будущим супругом, начальником цеха, тоже одесситом.

О начале военного времени рассказывает с тревогой, вспоминая, как рыла окопы, строила баррикады, переживала страх и опасности.

«О том, что я пережила, можно писать книгу. Революция, гражданская война, Вторая мировая, страдания и голод, когда приходилось есть и траву, и паслен… Не жизнь, а история…», — говорит именинница.

В последние дни перед захватом фашистами города, 6 октября 1941 года, Полина Александровна покинула Одессу. Вместе с супругом, получившим ранение под Одессой, была эвакуирована по направлению министерства в Сибирь, на электростанции. Вернулась в родной город в 1946 году.

Полина Дзюба в молодости любила вышивать, вязать, много читала, обожала вести домашнее хозяйство, готовить и принимать гостей. Несмотря на преклонный возраст, именинница и сейчас гостеприимна, весела и остроумна, сама убирает и готовит, старается быть собранной и дисциплинированной. Кроме домашних забот, виновница торжества любит ухаживать за растениями, в основном фиалками, которые заботливо выращивает на подоконниках. 2 (3)

Полине Александровне не верится, что, несмотря на все жизненные трудности и переживания, дожила до такого возраста. Сейчас самые близкие для неё люди – это племянница и соцработник Мария Анфиногенова, которые заботятся и поддерживают долгожительницу. 1 (3)

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