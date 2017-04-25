Главные новостиОдесские новости 25.04.2017 10:26
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Орбакайте, Королёва, Воробей, Милявская…, теперь Сафонов

Российского актёра Кирилла Сафонова задержали в Международном аэропорту Одесса.

Об этом передаёт Депо.Одесса.

«Российский актёр театра и кино Кирилл Сафонов заявил, что ему запретили посещать Украину и он не может покинуть одесский аэропорт», — сообщает интернет-издание.

Об этом актёр написал на своей странице в Facebook.

«Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит, так надо. Если кто будет пролётом в Одессе, сможете найти меня в зале отлёта ещё как минимум до завтра»,- написал Сафонов.

Актёр не скрывает, что принимал участие в Крыму в завершении съёмок фильма, начавшихся ещё весной 2014 года, и принёс свои извинения одесситам, ожидавшим его участия в анонсированном спектакле.

Как ранее сообщалось, Кристина Орбакайте, поддерживающая аннексию Крыма, отменила свой концерт в Одессу. Из-за гастролей в Крыму отказано во въезде Наталье Королёвой. Украинские пограничники не пустили в Украину известную российскую юмористку Елену Воробей. А днями не смогла въехать к больной дочери в Украину Лолита Милявская.

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