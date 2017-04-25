Главные новостиОдесские новости 25.04.2017 12:11
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Нардеп от одесского региона Эдуард Матвийчук задекларировал свои доходы

Народный депутат Украины, внефракционный, Эдуард Матвийчук зарегистрировал электронную декларацию о своих доходах за 2016 год.

Как сообщает Одесса News, у нардепа не было других источников дохода, кроме зарплаты. Её Матвийчук получил за год 144 тысячи 718 гривен, а также почти 170 тысяч гривен — за исполнение депутатских полномочий.

У народного слуги нет ни квартиры, ни дома.

В его распоряжении тот же Mersedes S-500 2007 года выпуска и… почти полмиллиона долларов налом, точнее — 468 тысяч. Кроме «мерса» у семьи два автомобиля: Shevrolet 2011 г.в. и Leksus RX–350 2010-го года выпуска, но ими владеет супруга нардепа.

На неё записано практически всё имущество семьи Матвийчука.

Из декларации видно, что семейный бюджет пополнился на 234 тысячи гривен за предоставление имущества в аренду.

Супруга владеет квартирой в 96 квадратных метров. Есть недвижимость в Ужгороде — 946 квадратных метров за 432 тысячи гривен и 886 квадратных метров за полмиллиона гривен.

На жену Матвийчука задекларирован земельный участок в Ужгородском районе площадью 700 кв.метров.

А наличных у жены 173 тысячи гривен.

Фото: Таймер

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