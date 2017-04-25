На майские праздники в одесском направлении пойдут дополнительные поезда

Для комфортных путешествий пассажиров во время майских праздников «Укрзализныця» уже назначила несколько дополнительных поездов и группы вагонов поездов, следующих по графику в одесском направлении.



Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Укрзализныця».

«Для комфортных путешествий пассажиров во время майских праздников «Укрзализныця» уже назначила 23 дополнительных поезда и группы вагонов. Они будут курсировать на популярных направлениях, среди которых Киев — Львов, Киев — Ужгород, Киев — Харьков, Харьков — Ужгород, Одесса — Львов, Николаев — Киев. Также 6 поездов по графику, которые совершат дополнительные рейсы», — говорится в сообщении.

В частности, в период с 26 апреля по 10 мая будут курсировать дополнительные поезда:

№228 Одесса — Львов, из Одессы 27, 29 апреля, 5, 8 мая, из Львова 28, 30 апреля, 6, 9 мая.

№242 Одесса — Ужгород, из Одессы 28 апреля, 1, 7, 9 мая, из Ужгорода 29 апреля, 2, 8, 10 мая.

№270/269 Одесса — Харьков, из Одессы 27, 29 апреля, 2, 4, 9 мая, из Харькова 26, 28, 30 апреля, 3, 5, 10 мая.

Дополнительные вагоны в составе поезда №24/23 Одесса — Киев (Москва) сообщением Одесса — Киев — Одесса будут курсировать из Одессы 26, 28 апреля, 4 мая, из Киева 27, 29 апреля, 5 мая.

В апреле — мае также совершат дополнительные рейсы поезда по графику:

№136 Одесса — Черновцы, из Одессы 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Черновцов 27, 29 апреля, 1, 3 5, 7, 9 мая.

№148 Одесса — Киев, из Одессы 26, 28, 29 апреля, 1, 3, 5, 6, 8, 10 мая, из Киева — 27, 29, 30 апреля, 2, 4, 6, 7, 9 мая.

№63/64 Днипро — Кривой Рог — Одесса, из Днипра 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Одессы 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая.

№92 Константиновка — Одесса, из Константиновки 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая, из Одессы 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая.

Билеты на эти дополнительные поезда и дополнительные рейсы поездов по графику уже в продаже.

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