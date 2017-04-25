Главные новостиОдесские новости 25.04.2017 11:39
Урбанский
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Глава облсовета взывает к СБУ о помощи, которую просить не надо: это её работа

Председатель Одесского облсовета Анатолий Урбанский обратился к СБУ в Одесской области с просьбой принять меры по предотвращению попыток дестабилизации обстановки в регионе.

Заявление Урбанский опубликовал на своей страничке в Facebook.

В своём заявлении на имя начальника Управления СБ Украины в Одесской области С.А.Батракова глава облсовета обратил внимание правоохранителей на инцидент с обнаружением взрывного устройства в машине председателя горсовета Измаила Андрея Абрамченко, что, по его мнению, свидетельствует о намерении определённых сил дестабилизировать общественно–политическую ситуацию в Одесской области.

«Не следует забывать про то, что Одесская область непосредственно граничит с Румынией, Молдовой и непризнанным Приднестровьем, где дислоцируются российские войска», — написал Урбанский.

«Просим принять меры в рамках предоставленной законодательством компетенции для обеспечения безопасности жителей Одесской области и сохранения целостности границ Украины», — заключает глава облсовета.urbanskiy_prosit_sbu_prinyat_meri_6694

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