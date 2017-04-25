Одесские новостиУкраинские новости 25.04.2017 14:54
Футбольный мяч
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Форвард одесского «Черноморца» признан лучшим игроком 26 тура украинской Премьер-лиги

Нападающий одесского «Черноморца» Дмитрий Коркишко признан лучшим игроком 26-го тура в голосовании экспертного совета Украинской Премьер-лиги.

Как информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований, такое признание по итогам голосования получил Дмитрий Коркишко, который во встрече с «Зарей» сделал дубль.

В споре за награду «моряк» всего на два голоса опередил бразильского легионера «Шахтёра» Тайсона.

Два мяча в ворота «Зари» также позволили Коркишко единолично возглавить список бомбардиров одесской команды. В 19 матчах чемпионатах нападающий забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

Нападающий «Черноморца» назван игроком тура в Премьер-лиге.4d59ed831896794c4527889965723fed93a09279

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