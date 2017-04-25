Главные новостиОдесские новости 25.04.2017 08:26
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Акция в Одессе «Боремся вместе-вместе победим!» понравилась не всем

24 апреля на агитационную палатку «Оппозиционного блока», размещённую в районе Одесского железнодорожного вокзала, напали активисты «Уличного фронта».

Как сообщает Таймер, Одесская областная организация «Оппозиционного блока», присоединившись ко всеукраинской акции политсилы «Боремся вместе — вместе победим!», в своей агитпалатке распространяла литературу, буклеты, собирала подписи одесситов о прекращении войны и возвращении мира в Украину, обеспечении гражданам право говорить и получать информацию на родном языке, прекращении фальсификации истории, обеспечения людям достойной жизни и работы.radikali_napali_na_palatku_oppozitsionnogo_bloka_v_odesse_3780
Однако, в первый день акции группа молодчиков разрушила палатку, унесла с собой подписные листы, выпуски партийной газеты, сумку помощника депутата Богдана Гиганова.18157365_1961206800777388_5171726896167974407_n
О том, что эта группа была именно с «Уличного фронта», вскоре узнали пользователи Facebook, где активист этой организации Демьян Ганул отчитался о проведении своей «успешной акции».18058118_1678687555770229_5805415706981700202_n17952769_1961206797444055_1607568286483631906_n radikali_napali_na_palatku_oppozitsionnogo_bloka_v_odesse_2534
Агитационные палатки для сбора подписей 24 апреля появились не только в Одессе. Они уже установлены в Теплодаре, Беляевке. В дальнейшем их планируют поставить во всех районах области.

«Украинцы устали ждать и верить в чудо. Нынешнее руководство страны бессильно что–либо изменить в нашей стране к лучшему. Ни одно начатое дело не доведено до конца, — прокомментировал инициативу политсилы одесский нардеп из «Оппоблока» Николай Скорик. — Украина в огне и в войне, 60% граждан находится за чертой бедности, экономика в полном упадке, реформ ноль, в стране ускоренными темпами растёт преступность, в городах и селах под прикрытием патриотических лозунгов безнаказанно орудуют радикалы, власть украинцам диктует, на каком языке думать и говорить и какие праздники отмечать. Хуже не куда. Президент и партии коалиции забыли, что согласно действующей Конституции Украины граждане Украины — единственный источник власти в стране, и мы вправе требовать перемен».

По данным пресс-службы «Оппозиционного блока», в первый день под обращением подписались более 500 жителей региона.radikali_napali_na_palatku_oppozitsionnogo_bloka_v_odesse_7507

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