Одесские новости 24.04.2017 14:40
Книги
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В Одессе прошёл традиционный «Букфест»

23 апреля в Городском саду Одессы прошёл традиционный «Букфест», посвященный Всемирному дню книги и авторского права.

Как сообщает Одесса News, организаторами фестиваля выступили Одесский горсовет и Централизованная библиотечная система для взрослых.

На фестивале сотрудники одесских библиотек провели парад-викторину литературных героев. Зрителей в этот день приветствовали Наполеон и Дон-Кихот, Ромео и Джульетта, Дама с собачкой, Карлсон и Баба Яга, Мэри Поппинс и Красная Шапочка, Айвенго и мушкетер, Остап Бендер и Эллочка-людоедка, Солоха и Наталка-Полтавка, тетя Соня с бычками и другие книжные персонажи. 10456789

Программа книжного фестиваля была насыщенной и разнообразной: всевозможные викторины с призами, книжные выставки, представление рейтинга 2016 года «Читатель сказал: «Браво», буккроссинг, литературный квест.2

Также для гостей праздника одесские поэты представили «Поэзию на ветру», состоялись презентация «Центра Библиотерапии» и «Библиочайной», праздничная книжная лотерея. 1
Фото: «Одесса»

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