В Одессе идёт активная подготовка к Международному забегу Odesa Half Marathon 2017

Организации в июне 2017 года в Одессе Международного забега Odesa Half Marathon 2017 уделяется серьёзное внимание со стороны одесских властей.

Как сообщает официальный сайт горсовета, в этом году Odesa Half Marathon планирует собрать более 2500 участников. Это вдвое больше, чем прошлом году.

Для координации организационных усилий по подготовке к спортивному празднику мэр Одессы Геннадий Труханов провел заседание оргкомитета.

«По оценке спортивной общественности, в прошлом году полумарафон был организован на достаточно высоком уровне, в этом году задача — провести массовый забег минимум на том же уровне, но с учетом большего количества участников и расширенной программы соревнований», — подчеркнул городской голова.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом, в котором было организовано 7 забегов, их количество возрастёт до 12. Помимо стандартных четырех взрослых забегов на дистанции 21,0975 м, 10 км, 5 км и 2 км и трех детских на 1000 м, 500 м и 100 м, будут организованы также эстафетные и корпоративные соревнования. Впервые состоится Family run (семейный забег) на дистанцию 2 км и забеги для студентов и работников силовых органов — Security Cup 5 км и University Cup 2 км.

Геннадий Труханов в ходе заседания оргкомитета дал конкретные поручения руководителям структурных подразделений Одесского городского совета.



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