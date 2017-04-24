У кого в Одессе 25 апреля не будет света

Центральный РЭС доводит до сведения одесситов, что 25 апреля в связи с плановыми ремонтными работами в городе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

ул. Троицкая, 34-36;

ул. Екатерининская, 45-51;

ул. Еврейская, 27-29.

09:00-18:00



ул. Мечникова, 29, 56-74;

ул. Раскидайловская, 4;

ул. Жуковского, 6-10, 7;

ул. Осипова, 10.

09:00-17:00

ул. Житомирская, 51-61, 42-46;

ул. Карпатская;

ул. Рижская, 16-34, 13-33;

ул. Самарская, 35-75, 38;

ул. Сталепрокатная, 14-26, 11-27;

ул. Ашхабадская, 23-35, 18-36;

ул. Смоленская, 32-50, 31-51;

ул. Волоколамская, 42-60, 39-57;

ул. Июльская, 2-22, 1-19;

ул. Могилевская, 2-22, 3-13;

ул. Подольская, 12-32;

ул. Умова, 1-37;

31-я Линия (от Крайней до Подольской).

09:00-23:00

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