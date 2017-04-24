У кого в Одессе 25 апреля не будет света

Центральный РЭС доводит до сведения одесситов, что 25 апреля в связи с плановыми ремонтными работами в городе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:
ул. Троицкая, 34-36;
ул. Екатерининская, 45-51;
ул. Еврейская, 27-29.
09:00-18:00
ул. Мечникова, 29, 56-74;
ул. Раскидайловская, 4;
ул. Жуковского, 6-10, 7;
ул. Осипова, 10.
09:00-17:00
ул. Житомирская, 51-61, 42-46;
ул. Карпатская;
ул. Рижская, 16-34, 13-33;
ул. Самарская, 35-75, 38;
ул. Сталепрокатная, 14-26, 11-27;
ул. Ашхабадская, 23-35, 18-36;
ул. Смоленская, 32-50, 31-51;
ул. Волоколамская, 42-60, 39-57;
ул. Июльская, 2-22, 1-19;
ул. Могилевская, 2-22, 3-13;
ул. Подольская, 12-32;
ул. Умова, 1-37;
31-я Линия (от Крайней до Подольской).
09:00-23:00