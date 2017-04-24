Одесские новости 24.04.2017 18:03
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У губернатора появился новый зам — по гуманитарным вопросам, физик по образованию

Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подписал приказ о назначении заместителя по гуманитарным вопросам.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Новоиспечённым замом председателя ОГА стал победитель конкурса на замещение вакантной должности директор Овидиопольского учебно–воспитательного комплекса Сергей Колебошин.

В размещённой биографической справке отмечается, что заместителю губернатора 40 лет, родился в Одессе, в 1998 году окончил Одесский госуниверситет имени И.И.Мечникова по специальности физика. Он свободно владеет английским, награждён Знаком «Отличник образования Украины». В послужном списке работа лаборанта и учителя физики Ришельевского лицея, директора Овидиопольского УВК «ООШ І-ІІІ степени-гимназия».

У Максима Степанова уже есть ещё 2 заместителя: заместитель председателя-руководитель аппарата ОГА Ткачук Игорь Николаевич и заместитель председателя ОГА Шаталова Светлана Николаевна.

Фото: Молдаванка

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