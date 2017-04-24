Главные новостиОдесские новости 24.04.2017 09:10
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Полиция открыла уголовное дело о «красном петухе» на одесском «Северном» рынке

Материалы по факту пожара, произошедшего 22 апреля в Одессе, на «Северном» рынке, что на проспекте Добровольского, зарегистрированы полицией в установленном законом порядке и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что полиция расследует факт пожара, повредившего на рынке «Северный» 149 торговых павильонов.

«Пожар произошел на рынке «Северный» в Одессе. Огонь уничтожил и повредил 149 торговых павильонов на площади около 700 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.1492951720-7045

Как сообщалось ранее, 22 апреля, примерно в 18:35, в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Добровольского горит рынок «Северный».

Первыми на место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции. Они эвакуировали людей из рынка, обеспечили отвод транспортных средств, которые перекрывали въезд спецтранспорта спасателей, и осуществляли регулировку дорожного движения. Из-за угрожающих масштабов пожара кроме патрульных работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и следственно-оперативной группы Суворовского отдела полиции, по тревоге также был поднят личный состав Суворовского ОП.

Чтобы не допустить человеческих жертв и мародерства, правоохранители окружили территорию и обеспечивали публичный порядок на рынке. Когда же силами спасателей пожар был локализован, полицейские помогали владельцам павильонов, расположенных недалеко от эпицентра возгорания, спасать имущество. 1492951761-5269

В результате длительного пребывания на задымленной территории семеро полицейских отравились дымом в результате горения синтетических материалов и бытовой химии. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время правоохранители продолжают нести службу на месте происшествия. Создана группа из числа работников Суворовского ОП, которые обеспечивают публичный порядок на рынке и не допускают проявлений мародерства.

Проверяется информация относительно вероятности пожара в результате возгорания электропроводки в одном из павильонов.

Сумма причиненного материального ущерба устанавливается. 1492951801-2517
Фото: Национальная полиция

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