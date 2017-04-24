Министерство инфраструктуры утвердило двадцатилетний план развития порта «Южный»

Министерство инфраструктуры Украины утвердило план развития морского порта «Южный» до 2038 года, определяющий основные направления развития предприятия и нацеленный на повышение конкурентоспособности порта.



Об этом сообщается на сайте порта «Южный».

Согласно документу, развитие предприятия предусматривает реализацию 23 инвестиционных проектов, исполнителями которых определены ГП «АМПУ», государственные и частные инвесторы.

«Современное понятие морской порт «Южный» – это не только акватория с гидротехническими сооружениями и грузоперерабатывающими терминалами, а и мощный транспортный узел с развитой инфраструктурой железнодорожных и автомобильных дорог, сложной и разветвленной сетью энерго-, газо-, водо — снабжения и водоотведения. Их уровень и состояние напрямую влияют на объемы привлеченных инвестиций и определяют инвестиционную привлекательность порта. В связи с этим является вполне естественным желание инвесторов создавать новые производственные мощности в порту и на территориях, прилегающих к акватории морского порта «Южный». Это, в свою очередь, требует от администрации морского порта своевременно проводить актуализацию мероприятий Плана развития морского порта «Южный» на кратко- (до 2018р.), средне- (до 2023 г.) и долгосрочную (до 2038р.) перспективу», – отметил начальник администрации морского порта «Южный» Максим Широков.

Планом предусмотрены мощные проекты по дноуглублению акватории порта, инвестиционные проекты, направленные на развитие инфраструктуры морских терминалов и строительства новых причалов и перегрузочных мощностей, проекты, которые касаются развития автодорожной и железнодорожной инфраструктуры морского порта.

Планируется реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам, реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий у причалов с учетом перспективного грузооборота порта, строительство комплекса причалов №№ 5, 6, 7, 8, а также строительство причала № 25 и перегрузочного комплекса зерновых культур.

Предполагается, что проведение этих работ позволит увеличить мощности по перевалке грузов до 120 млн. тонн в год, 870 тыс. ТЕU и 10 млн. м куб. газа, образует 5,8 км дополнительного причального фронта, 3,5 тыс. дополнительных рабочих места, 3 млрд. долларов США прямых иностранных инвестиций.

Для справки. Морской порт «Южный» по показателям грузопереработки является самым мощным морским портом в Украине. На территории порта обрабатывается 33% от общего объема грузов, переработанных всеми портами Украины. От эффективной работы порта зависит сохранение 10 тыс. существующих и создание около 3,5 тыс. новых рабочих мест.

Комментарии

комментарий