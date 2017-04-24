Мэр Одессы поделился со своими коллегами опытом по созданию центров «Прозрачный офис»

Председатель Одесского городского совета Геннадий Труханов 24 апреля в Харькове представил мэрам городов Украины опыт Одессы по созданию центров «Прозрачный офис».

Как отмечает официальный сайт Одесского горсовета, на рабочем совещании Ассоциации городов Украины, в присутствии Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и Министра социальной политики Андрея Ревы Геннадий Труханов рассказал об опыте Одессы в предоставлении административных и социальных услуг.

«Сегодня в Одессе открыты и успешно функционируют по принципу «прозрачных офисов» два районных отдела центра админуслуг. Еще в двух зданиях проводится реконструкция. Что касается соцпрограмм, то бюджет города Одессы является наиболее социально ориентированным в Украине и не имеет аналогов в стране», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что благодаря децентрализации увеличились не только финансовые возможности регионов, но и расширились их административные полномочия. И это позволяет создавать на местах «прозрачные офисы» предоставления административных и социальных услуг в наиболее удобном для граждан формате.

Высокий уровень достижений одесской городской власти в социальной сфере отметили и в профильном министерстве.

«Одесса достигла больших успехов в плане реализации социальных программ: это касается как финансирования, так и большого числа направлений, которые ими охвачены», — отметил Министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Фото: Одесса, Правительственный портал, Одесса Media

Комментарии

комментарий