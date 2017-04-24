Кто в Одессе 25 апреля останется без газа

Одесское Управление эксплуатации газового хозяйства 25 апреля в связи с работами на распределительном газопроводе отключает ряд потребителей от газоснабжения.



Газоснабжение будет прекращено с 8.30 до 17.30 25 апреля по таким адресам и объектам:

1

Греческая площадь, 2

ТПФ «Интеркьюд»,

магазин Антошка, Юла

2

Греческая площадь, 3/4

ТЦ «Афина»

3

Соборная площадь

Спасо-Преображенский Собор

4

Преображенская, 25

«Цветочный пассаж»

5

Дерибасовская, 21

«Европа»

6

Гаванная, 7

Кафе «Шоколадница»

7

Военный спуск, 5

Котельная жилого комплекса

8

пер. Чайковского,9

Жилой дом

9

пер. Чайковского, 8

Котельная Оперного театра

10

пер.Чайковского, 8

Гостиница «Лондонская»

11

Красный пер., № 12

Ресторан «Мафия»

12

Военный спуск 13

Котельная жилого дома

13

Гаванная, 7

ресторан «Олио-Пицца»

14

Преображенская, 4, кв.1

Жилой дом

15

Ланжероновская, 24

Кафе «Чернослив»

16

пер.Успенский, 6 (Преображенская,70)

Свято-Успенский Собор

17

Кузнечная, 59

Отель «Зирка»

18

Гаванная, 6

СПД Шиман Л.Г.- детское кафе

19

Гоголя, 2

ПАО «Эксимнефтепродукт»

20

Мечникова, 2

ОСМД «Два платана»

21

Пастера, 5

Котельная инфекционной больницы

22

Преображенская,35 а

Офис № 2, Нотариус

23

Преображенская, 45

Ресторан «Сказка Востока»

24

Нежинская, 77/79

Еврейский культурный центр

25

Торговая, 26

Новый рынок

26

Маланова, 6а

Будивельник «А»

27

Мечникова, 2 а, 2/1

жилой дом

28

Спуск Маринеско, 6

бойлерная

29

Успенская, 93

ресторан «Рандеву»

30

Новобазарный пер.

Автостанция

31

Вице-адмирала Жукова, 3/7

ОСМД «Греческий»

32

Вице-адмирала Жукова, 17/19

Котельная

33

пр-т Александровский, 21

Гостиница «Фудмаркет Александровский»

34

Пастера, 5а

Храм Рождества Христова

35

Успенская, 95

Гостиница «Лондон»

36

пер. Красный, 24

Магазин «Ткани»

37

пер. Чайковского,10

Гостиница

38

Гоголя,12

Офисы, «Сталь и папир»

39

Вице-адмирала Жукова, 21/23

Центр «Ольвия»

40

Жуковского, 33

Бизнес-центр «Покровский»

41

Успенская, 115

Жил. комплекс ПО «Корд-09″

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