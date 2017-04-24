Кто в Одессе 25 апреля останется без газа

Одесское Управление эксплуатации газового хозяйства 25 апреля в связи с работами на распределительном газопроводе отключает ряд потребителей от газоснабжения.
Газоснабжение будет прекращено с 8.30 до 17.30 25 апреля по таким адресам и объектам:
1
Греческая площадь, 2
ТПФ «Интеркьюд»,
магазин Антошка, Юла
2
Греческая площадь, 3/4
ТЦ «Афина»
3
Соборная площадь
Спасо-Преображенский Собор
4
Преображенская, 25
«Цветочный пассаж»
5
Дерибасовская, 21
«Европа»
6
Гаванная, 7
Кафе «Шоколадница»
7
Военный спуск, 5
Котельная жилого комплекса
8
пер. Чайковского,9
Жилой дом
9
пер. Чайковского, 8
Котельная Оперного театра
10
пер.Чайковского, 8
Гостиница «Лондонская»
11
Красный пер., № 12
Ресторан «Мафия»
12
Военный спуск 13
Котельная жилого дома
13
Гаванная, 7
ресторан «Олио-Пицца»
14
Преображенская, 4, кв.1
Жилой дом
15
Ланжероновская, 24
Кафе «Чернослив»
16
пер.Успенский, 6 (Преображенская,70)
Свято-Успенский Собор
17
Кузнечная, 59
Отель «Зирка»
18
Гаванная, 6
СПД Шиман Л.Г.- детское кафе
19
Гоголя, 2
ПАО «Эксимнефтепродукт»
20
Мечникова, 2
ОСМД «Два платана»
21
Пастера, 5
Котельная инфекционной больницы
22
Преображенская,35 а
Офис № 2, Нотариус
23
Преображенская, 45
Ресторан «Сказка Востока»
24
Нежинская, 77/79
Еврейский культурный центр
25
Торговая, 26
Новый рынок
26
Маланова, 6а
Будивельник «А»
27
Мечникова, 2 а, 2/1
жилой дом
28
Спуск Маринеско, 6
бойлерная
29
Успенская, 93
ресторан «Рандеву»
30
Новобазарный пер.
Автостанция
31
Вице-адмирала Жукова, 3/7
ОСМД «Греческий»
32
Вице-адмирала Жукова, 17/19
Котельная
33
пр-т Александровский, 21
Гостиница «Фудмаркет Александровский»
34
Пастера, 5а
Храм Рождества Христова
35
Успенская, 95
Гостиница «Лондон»
36
пер. Красный, 24
Магазин «Ткани»
37
пер. Чайковского,10
Гостиница
38
Гоголя,12
Офисы, «Сталь и папир»
39
Вице-адмирала Жукова, 21/23
Центр «Ольвия»
40
Жуковского, 33
Бизнес-центр «Покровский»
41
Успенская, 115
Жил. комплекс ПО «Корд-09″