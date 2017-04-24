Главные новостиОдесские новости 24.04.2017 12:13
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Иран заинтересовался Одесским портом

Иранская делегация бизнесменов заинтересована в развитии сотрудничества с Одесским портом, о чём было заявлено на встрече с одесскими портовиками.

Как сообщает пресс-служба администрации Одесского порта, иранскую делегации возглавлял директор-распорядитель Организации свободной торгово–промышленной зоны «Анзали» и порта Исламской республики Иран на Каспийском море Реза Масрур.

По словам, г-на Р.Масрура, иранская сторона предлагает организовать обмен товарами между иранскими портами и Одессой с помощью недавно созданного международного транспортного коридора.

Иранские гости проявили большой интерес к тому, как Одесский порт, находящийся в центре города, строит свою работу, каким образом решает проблемы перевалки грузов, в частности, зерновых. Интересовались также пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры порта, перспективой ее развития, насколько эффективно используются портовые мощности, нуждается ли порт в иностранных инвестициях.

По итогам встречи договорились, что администрация порта направит свои предложения о сотрудничестве иранской стороне.2017042003
Фото: Администрация ОП

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