«Черноморец» выиграл у «Зари» в Премьер-лиге

Футболисты луганской «Зари» со счетом 1:2 потерпели поражение от одесского «Черноморца» в заключительном матче 26-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.
Как сообщает Одесса News, в первом тайме поединка на «Славутич-Арене» в Запорожье счет открыл Дмитрий Коркишко. Он на 15-й минуте удачно воспользовался пасом Максима Третьякова.
После перерыва команды обменялись голами с пенальти в исполнении Рафаэля Форстера и Коркишко.
Результаты других матчей тура:
«Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Донецк) — 0:1. Гол забил Феррейра на 12-ой минуте.
«Александрия» — «Олимпик» (Донецк) — 1:0.
«Днепр» — «Ворскла» (Полтава) — 2:0
«Сталь» (Каменское) — «Зирка» (Кропивницкий) — 1:0
Карпаты» (Львов) — «Волынь» (Луцк) — 1:0
Турнирное положение команд таково:
первая шестерка — «Шахтер» — 69 очков, «Динамо» — 55, «Заря» — 41, «Александрия» — 37, «Черноморец» — 37, «Олимпик» — 35;
вторая шестерка — «Сталь» — 31, «Ворскла» — 28, «Зирка» — 26, «Карпаты» — 21, «Днепр» — 15, «Волынь» — 13.
На втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные 6 команд определят двух аутсайдеров, которые оставят Премьер-лигу.