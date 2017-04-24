«Черноморец» выиграл у «Зари» в Премьер-лиге

Футболисты луганской «Зари» со счетом 1:2 потерпели поражение от одесского «Черноморца» в заключительном матче 26-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.



Как сообщает Одесса News, в первом тайме поединка на «Славутич-Арене» в Запорожье счет открыл Дмитрий Коркишко. Он на 15-й минуте удачно воспользовался пасом Максима Третьякова.

После перерыва команды обменялись голами с пенальти в исполнении Рафаэля Форстера и Коркишко.

Результаты других матчей тура:

«Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Донецк) — 0:1. Гол забил Феррейра на 12-ой минуте.

«Александрия» — «Олимпик» (Донецк) — 1:0.

«Днепр» — «Ворскла» (Полтава) — 2:0

«Сталь» (Каменское) — «Зирка» (Кропивницкий) — 1:0

Карпаты» (Львов) — «Волынь» (Луцк) — 1:0

Турнирное положение команд таково:

первая шестерка — «Шахтер» — 69 очков, «Динамо» — 55, «Заря» — 41, «Александрия» — 37, «Черноморец» — 37, «Олимпик» — 35;

вторая шестерка — «Сталь» — 31, «Ворскла» — 28, «Зирка» — 26, «Карпаты» — 21, «Днепр» — 15, «Волынь» — 13.

На втором этапе чемпионата Украины первые шесть клубов в два круга борются за медали и места в еврокубках, остальные 6 команд определят двух аутсайдеров, которые оставят Премьер-лигу.

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