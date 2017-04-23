Мэр Одессы замечен в драке

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл тренировку с членами украинской сборной на Чемпионате мира по таиландскому боксу.

Видео с тренировки разместил Труханов на своей странице в Facebook.

«По сложившейся традиции, тренируемся с нашими тайбоксерами, которые будут представлять Украину на Чемпионате мира по таиландскому боксу (Минск, 3-13 мая 2017 г.)», — добавил к видео текстовку Геннадий Труханов, являющийся также президентом федерации таиландского бокса муэй тай.

Более 30 тысяч пользователей Facebook уже просмотрело это видео.

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